Кузык объяснил, почему не перешел в Спортинг

Полузащитник Янины Орест Кузык рассказал, почему отклонил предложение от Спортинга и выбрал греческий клуб.

"Да, предложение было. Я видел документы по Спортинга, видел условия, контракт. Но посоветовался с отцом, с агентом и сам понимал, что в такой команде, как Спортинг, играют футболисты, которые прошли в футболе многое, играли в очень именитых клубах .

Кузык перешел в греческую Янину

Чтобы перейти в такой клуб, считаю, тебя должны купить и делать ставку, чтобы ты там играл. А перейти бесплатно... Что-то не получилось, о тебе все забыли. Когда ты не играешь, никому не интересно, куда ты перешел", – цитирует Кузика footballhub.