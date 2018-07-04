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Кузык объяснил, почему не перешел в Спортинг

16:14 68 Читати українською
Кузык объяснил, почему не перешел в Спортинг
Орест Кузык / фото: ФК Сталь

Полузащитник Янины Орест Кузык рассказал, почему отклонил предложение от Спортинга и выбрал греческий клуб.

"Да, предложение было. Я видел документы по Спортинга, видел условия, контракт. Но посоветовался с отцом, с агентом и сам понимал, что в такой команде, как Спортинг, играют футболисты, которые прошли в футболе многое, играли в очень именитых клубах .

Кузык перешел в греческую Янину

Чтобы перейти в такой клуб, считаю, тебя должны купить и делать ставку, чтобы ты там играл. А перейти бесплатно... Что-то не получилось, о тебе все забыли. Когда ты не играешь, никому не интересно, куда ты перешел", – цитирует Кузика footballhub.

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Мир Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Орест Кузык Орест Кузык
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