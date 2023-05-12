"В осенний период неплохо выглядел Буяльский. Сейчас могу отметить только Ваната. Видно, что парень хочет играть и у него есть искра в глазах. Остальные игроки Динамо – серая масса, даже выделить некого.

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Если на таком слабом уровне Динамо допускает много ошибок, то я боюсь представить, что будет в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Сейчас Динамо не дотягивает до еврокубков", – поделился Кузнецов в интервью Fanday.

К слову, Ванат сыграл в 34 поединках за "бело-синих" в текущем сезоне, отметившись 11 голами и 2 результативными передачами.

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