Кузнецов признался, какими воспитанниками гордится больше всего

Главный тренер сборной Украины U-19 и бывший защитник киевского Динамо Олег Кузнецов рассказал о своих звездных подопечных, к становлению которых также приложил руку.

"Моими воспитанниками в полной мере я их назвать не могу, ведь в сборные ребята приезжают из клубов. Но я с удовольствием вспоминаю, как работал с командой 1993 года рождения – с Виталием Буяльским, Борисом Тащи, а также с 1995-м годом – Виктором Цыганковым , Владимиром Шепелевым, Алексеем Гуцуляком.

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Радуют меня сейчас Анатолий Трубин и Даниил Сикан, которые выступают за Шахтер. Но это я только самую малость вспомнил. Много за эти годы хороших футболистов было в сборных. Мы с ребятами до сих пор общаемся", – рассказал Кузнецов в интервью изданию Footboom.

Напомним, Олег начинал профессиональную карьеру футболиста в черниговской Десне в 1981 году. Наибольшую славу получил в киевском Динамо, за которое выступал с 1983 по 1990 годы. Имел экс-защитник и зарубежный опыт – завоевал четыре чемпионства в шотландском первенства с Рейнджерс и три месяца провел в составе Маккаби из Хайфы. Повесил бутсы на гвоздь в киевском Борисфене в 1995 году. Сейчас работает тренером сборной Украины U-19.

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