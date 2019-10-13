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Кузнецов: Ожидали игроков Динамо до последнего

11:06 142 Читати українською
Кузнецов: Ожидали игроков Динамо до последнего
Олег Кузнецов / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов подвел итоги товарищеских матчей против Греции.

"Мы довольны результатами спаррингов с греками. Но с качеством игры еще большие проблемы. И это естественно, ведь сам сбор вышел неполноценным.

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Мы до начала работы ждали игроков Динамо. Затем в экстренном порядке пришлось вызывать других ребят. 6 октября, в день начала сбора, у тренерского штаба в распоряжении было шесть футболистов. 7-го все съехались, а 8-го уже была игра с Грецией.

Пришлось действовать с чистого листа, в таком составе мы никогда не играли. Поэтому требовать чего-то заоблачного от подопечных было нельзя. Но важно, что у команды была самоотдача, было желание, и это, пожалуй, сыграло ключевую роль в прошлых матчах", – поделился Кузнецов в комментарии Команда№1.

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Стоит отметить, что сборная Украины провела две товарищеские встречи против сверстников из Греции. В первом матче "желто-синие" одержали победу, а во второй игре расписали безголевую ничью.

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