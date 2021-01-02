"Конечно, футболист, становившийся чемпионом мира в своей возрастной категории, не совсем доволен тем, что сидит в запасе в УПЛ. В этом возрасте нужно играть. На этой позиции в Динамо успешно и стабильно выступают Цыганков и Родригес – более возрастные исполнители, которые не желают уступать кому-либо место в основном составе. Мирче Луческу надо было их ставить.

Динамо официально обьявило об аренде Цитаишвили в Ворсклу

Если у Цитаишвили есть амбиции, то переход в Ворсклу на полгода станет для него очень полезным. Ворскла же тоже амбициозная команда и будет в текущем сезоне решать серьезные задачи, вплоть до завоевания путевки в Лигу Европы. В Полтаве Цитаишвили будет проще проявить себя. К тому же, он пройдет хорошие зимние сборы под руководством Юрия Максимова", – сказал Кузнецов в комментарии изданию "Золотой талант".

Напомним, Цитаишвили будет играть в Ворскле до завершения чемпионата. В текущем сезоне он провел в составе Динамо всего четыре матча, результативными действиями не отличался.

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