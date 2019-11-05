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Кузнецов объявил состав сборной Украины U-19 на матче отбора к Евро-2020

17:14 46 Читати українською
Кузнецов объявил состав сборной Украины U-19 на матче отбора к Евро-2020
Сборная Украины U-19 / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов определился с заявкой команды на ближайшие матчи.

УАФ на своем официальном сайте опубликовала состав сборной Украины U-19 на матче квалификации к Евро-2020 против Эстонии, Словении и Швеции.

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Вратари: Анатолий Трубин, Валентин Горох.

Защитники: Роман Якуба, Сергей Снисар, Александр Драмбаев, Кристиан Биловар, Николай Ярош, Владислав Мудрик, Артем Махонин, Алан Аусси.

Полузащитники: Артем Шулянський, Викентий Волошин, Николай Михайленко, Ярослав Надольский, Константин Гуров, Михаил Мудрик, Иван Желизко, Арсений Батагов.

Нападающие: Даниил Сикан, Максим Гирный.

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Напомним, сборная Украины U-19 сыграет с Эстонией 13 ноября, со Словенией – 16 августа и со Швецией – 19 ноября.

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Украина U-19 Украина U-19 Сборная Украины Олег Кузнецов Олег Кузнецов
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