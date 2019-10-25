Кузнецов: Ничейный результат для Динамо был крайне нежелательным

Экс-защитник Динамо Олег Кузнецов оценил игру киевлян в матче 3-го тура Лиги Европы против Копенгагена (1:1).

"Динамовцы, несомненно, потеряли два очка в этом матче. Судя по игре, можно смело утверждать – у команды Алексея Михайличенко было достаточно хороших атак и голевых моментов для того, чтобы забить победный мяч. Динамо пропустило быстрый гол, но потом собралось и хорошо сыграло первый тайм, а главное – сравняло счет. Однако после этого "бело-синие" непонятно почему остановились.

Киевляне не ожидали такого высокого прессинга от гостей. Отсюда и результативная ошибка (гол в свои ворота – прим.). В течение первых 10 минут поединка Динамо не могло выйти в атаку. Затем хозяева поля разобрались, что к чему, и стали строить свои атакующие действия за счет длинных передач.

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Считаю, что никто из киевлян не выпадал из игры. Все старались и действовали неплохо. Копенгаген, как выяснилось, довольно неуступчивый соперник. Очень много борьбы в этом матче было и внизу, и в воздухе. Гости, что характерно, не подсели физически на финише. И все же, их можно было дожать... Динамо также было отлично готово, но, видимо, боялось пропустить контратаку.

Почему Михайличенко сделал только одну замену? А кого поменять? На финишный отрезок вполне логично был выпущен опытный Гармаш. Такая вот игра была, ничего не поделаешь. Беседин хорошо атаковал и его убирать было бы неправильно. Молодых, сидевших в запасе, того же Цитаишвили, считаю, еще рано бросать в бой. Кстати, и датчане начали менять своих только в самом конце поединка.

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Лучшим игроком матча в составе Динамо считаю Цыганкова! Он и передачу голевую сделал, и нацелен был на чужие ворота все 90 минут.

В плане стратегии, ничейный результат для Динамо был крайне нежелательным. Теперь остается только ждать ответного матча – в Копенгагене. Там, думаю, будет другая игра. Киевляне, не исключено, будут пытаться ловить датчан на контратаках. Однако садиться глубоко в оборону "бело-синим" нельзя. В Копенгагена есть хороший центрфорвард, который способен наказать за ошибку. На выезде важно не уступить в желании победить", – рассказал Кузнецов порталу Ua-football.

Напомним, в матче 3-го тура Лиги Европы Динамо, пропустив уже на второй минуте, сумело сравнять счет во втором тайме и сыграло вничью 1:1 с Копенгагеном. Следующий еврокубковый матч киевляне проведут 7 ноября в Дании против вышеупомянутой команды.

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