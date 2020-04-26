Кузнецов назвал легендарных форвардов, которым было труднее всего противостоять

Экс-защитник Динамо Олег Кузнецов рассказал о звездных нападающих, с которыми возникали наибольшие трудности на футбольноми поле.

"В чемпионате СССР у киевского Динамо было принципиальное противостояние со Спартаком. Так вот, очень сложно было играть против нападающего "красно-белых" Сергея Родионова.

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Что касается международного футбола, то нервы хорошо помотали Марко ван Бастен и Гари Линекер, Джанлука Виалли и Роберто Манчини. Ну и, конечно же, Диего Марадона. Он что хотел, то с мячом и делал. Диего был полностью поглощен игрой, пытался заранее продумать каждый шаг, любую комбинацию. В конце концов, мне посчастливилось играть еще и против Мишеля Платини, и множества других звезд мирового футбола", – рассказал Кузнецов в интервью изданию Footboom.

Напомним, Олег начинал профессиональную карьеру футболиста в черниговской Десне в 1981 году. Наибольшую славу получил в киевском Динамо, за которое выступал с 1983 по 1990 годы. Был у экс-защитник и зарубежный опыт выступлений – он завоевал четыре чемпионства в шотландском первенстве с Рейнджерс и три месяца провел в составе Маккаби из Хайфы. Повесил бутсы на гвоздь в киевском Борисфене в 1995 году.

С Динамо в 1986 году выиграл Кубок обладателей кубков, а через два года со сборной СССР стал вице-чемпионом Европы-1988.

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