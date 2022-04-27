"Считаю, что сыграли процентов на 50-60, не больше. То, что они показывали раньше, особенно в квалификационном турнире, и сейчас – это небо и земля. Сейчас я многих не узнал, но опять же – на это были объективные причины.

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Футболистам не хватило игровой практики, многие из них вообще тренировались только на искусственных полях... Когда ноги не бегут, то и голова перестает работать. Было много необоснованных потерь, игроки иногда принимали нелогичные решения, но это все из-за отсутствия полноценной подготовки. К примеру, те же итальянцы в этом году сыграли, если не ошибаюсь, 10 матчей, что-то подобное имеют в своем активе и поляки. Поэтому от реальности никуда не денешься.

Сильно ли расстроились футболисты, не попав на Евро? Не без этого, но они молодцы, профессионалы. Они понимают, что на этом жизнь не кончается. Для них было приятно встретиться друг с другом. Надо было видеть, как они прощались. Впереди много работы, и игроки понимают это.

Наши следующие официальные матчи запланированы на осень 2023 года, когда состоится квалификационный турнир Евро-2024 (U-19). К тому времени должны быть тренировочные сборы, но будут ли они, пока сказать трудно. В стране идет война, и прогнозировать что-либо сейчас нереально. Будем надеяться, что война скоро закончится нашей победой, и все войдет в привычное русло", – цитирует Кузнецова официальный сайт УАФ.

Напомним, накануне "сине-желтые" уступили Италии 1:2 и, финишировав в группе третьими, не попали в финальную часть чемпионата Европы.

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