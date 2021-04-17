"Раньше успешная игра Шахтера во многом зависела от двух ее лидеров – Марлоса и Тайсона, который покинул" горняков ". Мне кажется, что это уже отыгранный материал.

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В Шахтере слишком поздно сделали выводы о том, что нужно отпустить Тайсона. Два-три года назад оба футболиста действительно были настоящими лидерами. Но когда тот же Тайсон в течение двух лет ходил и ныл, что он хочет куда-то уйти, то не стоило с ним церемониться – нужно было давным-давно отпускать. Развитие событий показало, что Тайсон двухлетней давности и Тайсон образца последнего сезона – это как небо и земля.

То же самое касается и Марлоса. Два года назад он был безоговорочным лидером, забивал много мячей. А что теперь? На его счету всего два результативных удара в самом начале нынешнего чемпионата. Так что сейчас Марлос уже совсем не лидер команды. Тете на его позиции выглядит намного интереснее. Неплохо выглядит в этом сезоне и Соломон, который забил много решающих мячей. Его можно назвать одним из лидеров. Лидерские качества имеет и Алан Патрик. Вообще в Шахтере идет омоложение состава, и ряд игроков в ближайшее время могут заявить о себе во весь голос", – сказал Кузнецов в комментарии UA-Football.

Напомним, свой очередной поединок в УПЛ Шахтер проведет уже сегодня, 17 апреля, против Динамо. Начало встречи в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата киевляне опережают "горняков" на 7 очков.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ