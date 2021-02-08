Кузнецов: Голевое молчание нападающих – тревожный звоночек для Луческу и Каштру
Наставник сборной Украины U-19 Олег Кузнецов обеспокоен слабой реализацией нападающих Динамо и Шахтера в зимних спаррингах.
"Это тревожный звоночек для тренерских штабов обеих команд. А учитывая тот факт, что уровень соперников на зимних сборах был невысокий, голевое молчание нападающих вызывает особое беспокойство у Луческу и Каштру.
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Да и сами форварды, считаю, переживают. Когда же еще показывать свою профпригодность и обретать уверенность в своих силах?" – сказал Кузнецов в комментарии изданию Zbirna.com.
Напомним, лучшим бомбардиром Шахтера на сборах стал хавбек Евгений Коноплянка (4 гола), в Динамо перед завершающим спаррингом с БАТЭ – хавбек Виктор Цыганков (2 гола).
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