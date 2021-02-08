"Это тревожный звоночек для тренерских штабов обеих команд. А учитывая тот факт, что уровень соперников на зимних сборах был невысокий, голевое молчание нападающих вызывает особое беспокойство у Луческу и Каштру.

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Да и сами форварды, считаю, переживают. Когда же еще показывать свою профпригодность и обретать уверенность в своих силах?" – сказал Кузнецов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, лучшим бомбардиром Шахтера на сборах стал хавбек Евгений Коноплянка (4 гола), в Динамо перед завершающим спаррингом с БАТЭ – хавбек Виктор Цыганков (2 гола).

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