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Кутроне разочарован своим положением в Милане и размышляет над сменой клуба

13:14 29 Читати українською
Кутроне разочарован своим положением в Милане и размышляет над сменой клуба
Патрик Кутроне / Фото AFP

Нападающий Милана Патрик Кутроне может покинуть клуб в ближайшее время.

Патрик Кутроне рассматривает возможность смены клуба во время летнего трансферного окна, сообщает Calciomercato.

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Зимой Милан приобрел польского таланта Кшиштофа Пйонтека, после чего Патрик окончательно потерял место в стартовом составе "россонери".

По информации СМИ, в услугах 21-летнего форварда заинтересованы мадридский Атлетико, лондонский Тоттенхэм и дортмундская Боруссия.

В текущем сезоне Серии А Кутроне провел 24 матча, в которых отметился 3-мя голами и двумя ассистами.

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Италия Милан Милан Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Патрик Кутроне Патрик Кутроне Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
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