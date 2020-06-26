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Курзава выбрал неожиданный вариант будущего – его сватали в Арсенал

09:28 - Читати українською
Курзава выбрал неожиданный вариант будущего – его сватали в Арсенал
Лайвен Курзава / EPA

Защитник французского Пари Сен-Жермен Лайвен Курзава определился с местом продолжения игровой карьеры.

Фланговый исполнитель согласовал новый контракт с парижанами, сообщает RMC Sport.

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Курзава договорился о 4-летнем соглашении, детали которого не разглашаются. Уже 30 июня защитник должен был получить статус свободного агента. На Курзава претендовал ряд европейских топ-клубов, в частности, лондонский Арсенал и миланский Интер. Одной из причин желания ПСЖ продолжить сотрудничество с 27-летним защитником стало то, что он является одним из лидеров раздевалки.

В сезоне 2019/20 Лайвен Курзава провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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Франция Лайвен Лайвен Курзава ПСЖ ПСЖ
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