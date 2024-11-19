Тибо Куртуа вернулся к групповым тренировкам Реала, сообщает Marca. Это ставит под вопрос участие Андрея Лунина в ближайших матчах. Скорее всего, украинцу не будет предоставлен шанс в двух важных для него поединках: против экс-клуба Леганеса (24 ноября) и Ливерпуля в ЛЧ (27 ноября).

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В то же время другие игроки Реала, среди которых Родриго, также продолжают свое восстановление. Бразилец удивил всех своим появлением на тренировке всего за девять дней после травмы прямой мышцы бедра. Анчелотти теперь может рассчитывать на его участие в классическом матче Лиги чемпионов.

Другие травмированные футболисты королевского клуба, как Лукас Васкес, Чуамени и Карвахаль, продолжают работать по индивидуальным планам. Милитао прооперировали.

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