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Куртуа: Выключил трансляцию финала ЧМ-2018, чтобы не видеть празднования французов

22:35 51 Читати українською
Куртуа: Выключил трансляцию финала ЧМ-2018, чтобы не видеть празднования французов
Тибо Куртуа / Фото: Sky Sports

Голкипер сборной Бельгии Куртуа рассказал, как наблюдал за финалом чемпионата мира-2018.

"Я смотрел финал, но выключил трансляцию на 94-й минуте, чтобы не видеть, как французы празднуют победу.

Когда мои друзья сказали, что я выиграл награду лучшему голкиперу ЧМ, я снова включил телевизор.

Это большая честь. Я рад, что часто выручал команду, но эта награда не главное для меня, я хотел пройти как можно дальше на турнире", – сказал Куртуа.

Сборная Бельгии уступила Франции в 1/2 финала ЧМ-2018. Команда заняла 3-е место на турнире, обыграв Англию.

Символическая сборная ЧМ-2018. Версия "Футбол 24"

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Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Тибо Куртуа Тибо Куртуа Бельгия Бельгия ЧМ 2018
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