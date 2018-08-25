Куртуа дебютирует за Реал против Жироны, – Marca

Новичок Реала Тибо Куртуа, скорее всего, выйдет в стартовом составе во 2 туре Примеры против Жироны.

Тибо Куртуа является фаворитом на место в старте на матч против Жироны. По информации Marca, именно экс-голкипер Атлетико появится с первых минут.

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Бельгиец перешел в Реал этим летом из лондонского Челси, перед этим бойкотировав тренировки "синих", чтобы его отпустили на Бернабеу. Подобный "трюк" вратарь делал, когда играл в Генке.

Сейчас в обойме Реала находится сразу 5 голкиперов. Ранее была информация, что Андрей Лунин пойдет в аренду в Леганес, но девушка украинца информацию опровергла.

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