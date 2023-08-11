Перед стартом сезона 2023/24 у мадридцев возникли неожиданные кадровые проблемы. Основной голкипер Реала Тибо Куртуа получил серьезное повреждение на тренировке и не сможет помочь "сливочным" в первой половине сезона.

Куртуа вылетел на большую часть сезона – Реал официально подтвердил диагноз, дающий шанс Лунину

Бельгиец впервые прокомментировал свою травму, обратившись к болельщикам из-за своей страницы в Instagram.

"Вы никогда не надеетесь пройти через что-то подобное, но теперь пора принять это и сделать все, чтобы преодолеть и вернуться еще сильнее. Спасибо всем за энергию, любовь и ободрение. Я уверяю вас, что они мотивируют меня как можно скорее поправиться", – написал Тибо.

Напомним, недавно сообщалось, что мадридцы были готовы отпустить украинского голкипера этим летом. Действующее соглашение Андрея Лунина с Реалом завершается летом 2024 года. В прошлом сезоне он получил рекордное количество игрового времени, сыграв за мадридцев 12 матчей.

Реал – МЮ: Лунин заставил испанские СМИ раскаяться – известный журналист признал свою ошибку, но Marca удивляет