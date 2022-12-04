"Теперь я буду болеть за Испанию, а также желаю успехов моим оставшимся одноклубникам. На этом ЧМ и на Евро мы были не в порядке. Даже немного стыдно. Посмотрим, что будет дальше. Кто-то останется, кто-то уйдет. Футбол развивается быстро. В марте уже отборочные матчи на Евро.

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Трудно называть себя золотым поколением, когда ты ничего не выиграл. Мы не золотое поколение. Мы – поколение с большим количеством талантов и великих игроков со всей Европы. В 2018 году в России мы показали, что такое Бельгия, играющая в хороший футбол.

Сыграть на следующем ЧМ в 2026 году – моя цель. У нас все еще есть хорошее поколение, и есть новые игроки, которые к нам присоединятся. Надеюсь, что мое прощание с "красными дьяволами" произойдет в правильное время, но не сейчас", – приводит слова Куртуа AS.

Напомним, Бельгия набрала 4 очка, финишировав третьей в группе с Марокко, Хорватией и Канадой. Главный тренер "дьяволов" Роберто Мартинес уже подал в отставку, а ряд именитых ветеранов завершат выступления в сборной.

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