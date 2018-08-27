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Куртуа снова не попал в стартовый состав Реала

26 августа 23:11 92 Читати українською
Куртуа снова не попал в стартовый состав Реала
Тибо Куртуа (справа) / ФК Реал Мадрид

Голкипер Реала Тибо Куртуа второй раз подряд остался на скамейке запасных.

Реал на своем официальном сайте опубликовал стартовый состав на матч 2 тура Ла Лиги против Жироны. Главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги снова не поставил с первых минут новичка Тибо Куртуа, доверившись Кейлору Навасу.

Жирона – Реал: прямая трансляция

Бельгиец перешел в Мадрид из Челси за 35 млн фунтов, но еще не провел ни одного матча в новой команде. Пока неизвестна судьба украинца Андрея Лунина. В СМИ сообщают, что голкипер пойдет в аренду в другой испанский клуб, но позже его девушка опровергла информацию о переходе в Леганес. На матч с Жироной украинский легионер Реала оказался вне заявки.

Теги
Испания Тибо Куртуа Тибо Куртуа Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид
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