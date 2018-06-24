Куртуа: Сегодня было легче, чем с Панамой, Тунис играет в открытый футбол

Голкипер сборной Бельгии Куртуа поделился впечатлениями от матча против Туниса.

"Я не особенно волнуюсь из-за пропущенных голов, потому что первый был просто великолепен, а второй мы пропустили уже в концовке – это уже было не так страшно при счёте 5:1.

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Не думаю, что мы сыграли лучше, чем с Панамой — просто по-другому. Тунис играет в открытый футбол, в отличие от Панамы. Не стоит ждать, что мы забьём 5 голов в матче с таким соперником, как Панама. Сегодня было легче, потому что Тунис больше подходит нашему стилю игры", – цитирует Куртуа портал Чемпионат.

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