Голкипер Реала Тибо Куртуа расширяет свои инвестиции вне футбола. Как сообщает Marca, бельгиец стал одним из партнеров проекта по восстановлению легендарной дискотеки Versuz в городе Хасселт.

Заведение на протяжении десятилетий было символом ночной жизни Бельгии и принимало звезд мировой сцены – от Дэвида Гетты до Тиесто и Мартина Сольвейга. Однако в мае 2025 Versuz закрылся: владелец Ив Смолдерс объявил о планах превратить его в современное многофункциональное пространство для концертов и ивентов.

Смолдерс, который организовывал вечеринку после свадьбы Куртуа в Каннах в 2021 году, убедил футболиста инвестировать в возрождение клуба. Это не первый опыт вратаря в сфере музыки и развлечений: еще в 2019 году он присоединился к запуску Artist Amplifier в Хасселте – центра с собственной DJ-школой, лейблом и агентством по поиску артистов.

Таким образом, Куртуа демонстрирует, что его интересы выходят далеко за пределы футбольного поля, и теперь он станет лицом одного из самых амбициозных культурных проектов в родной Бельгии.

