Куртуа: Руководство Реала должно решить, нужен ли Азар команде

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа поделился мнением о возможном переходе в команду полузащитника лондонского Челси Эдена Азара.

"Конечно, было бы неплохо, если бы Азар перешел в Реал, но я не могу сказать об этом много. Это решение должен принять он. Кроме того, руководство Реала должно решить, нужен ли он команде.

Азар: Я не эгоист, и это может помешать мне стать лучшим игроком на планете

Эден – футболист топ-уровня и мой друг. Будет здорово, если он станет игроком Реала, но решать ему. Посмотрим, что произойдет в конце сезона", – цитирует Куртуа VTM News.

Ранее сообщалось, что Азар уже принял решение о переходе в мадридский клуб этим летом.

Азар вскоре сообщит Челси о желании перейти в Реал

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Эден забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач в 25 матчах за Челси.