На пресс-конференции перед поединком против Ливерпуля конкурент Андрея Лунина продемонстрировал бестактность по отношению к своему бывшему клубу и его болельщикам.

Матч Ливерпуль – Реал можно просмотреть по ссылке

"Ливерпуль уже играл против Реала в финале Лиги чемпионов 2018 года. Каждый из нас хочет победить – как игроки, для которых этот титул может стать 4-м или 5-м, так и футболисты типа меня, которые еще не выигрывали Лигу чемпионов. Если вы противостоите Реалу, то должны знать, что эта команда не играет в финалах, а выигрывает их. Теперь я на хорошей стороне истории»" – заявил Куртуа.

Именно последняя фраза не на шутку разозлила болельщиков Атлетико, которые массово поливают бельгийца грязью в соцсетях, отмечает Mundo Deportivo.

Напомним, в 2014 году бельгиец в составе команды Диего Симеоне проиграл Реалу в финале ЛЧ. Та игра в Лиссабоне завершилась триумфом команды Карло Анчелотти со счетом 4:1.

Ливерпуль – Реал Мадрид: анонс финала Лиги чемпионов