Куртуа разозлил фанатов Атлетико неудачным комментарием перед финалом ЛЧ
Голкипер Реала Тибо Куртуа окончательно сжег все мосты, связывавшие его с "матрасниками".
На пресс-конференции перед поединком против Ливерпуля конкурент Андрея Лунина продемонстрировал бестактность по отношению к своему бывшему клубу и его болельщикам.
Матч Ливерпуль – Реал можно просмотреть по ссылке
"Ливерпуль уже играл против Реала в финале Лиги чемпионов 2018 года. Каждый из нас хочет победить – как игроки, для которых этот титул может стать 4-м или 5-м, так и футболисты типа меня, которые еще не выигрывали Лигу чемпионов. Если вы противостоите Реалу, то должны знать, что эта команда не играет в финалах, а выигрывает их. Теперь я на хорошей стороне истории»" – заявил Куртуа.
Именно последняя фраза не на шутку разозлила болельщиков Атлетико, которые массово поливают бельгийца грязью в соцсетях, отмечает Mundo Deportivo.
Напомним, в 2014 году бельгиец в составе команды Диего Симеоне проиграл Реалу в финале ЛЧ. Та игра в Лиссабоне завершилась триумфом команды Карло Анчелотти со счетом 4:1.