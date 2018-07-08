Куртуа рассказал, когда определится со своим будущим

Вратарь лондонского Челси и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что примет решение относительно своего будущего после завершения чемпионата мира-2018.

"О будущем сейчас не думаю. Это важный чемпионат мира для нашей страны и поколения, поэтому нам важно полностью сфокусироваться на нем.

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Ориентировочно через восемь-девять дней после ЧМ-2018 я решу, какой вариант будет лучшим для меня. Уже потом расскажу о нем всем", – отметил Куртуа в комментарии AS.

Напомним, что бельгийский кипер давно находится в сфере интересов мадридского Реала. Авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио ранее сообщал, что Челси продаст Куртуа в Реал и вложит средства в Алиссона. У вратаря остается год по контракту с "синими", а переговоры о подписании нового соглашения затянулись. Кроме этого, дети Куртуа живут в Мадриде со времен, когда он играл за Атлетико.

В сезоне 2017/18 Тибо Куртуа провел 35 матчей в АПЛ, в 15-ти из которых не пропускал. На Мундиале в России 26-летний вратарь уже сыграл 5 матчей и дошел со сборной Бельгии до полуфинала.