"Вы играете дома у команды, имеющей большую силу в атаке. Матчи Лиги чемпионов отличаются от матчей Ла Лиги. Мы неплохо начали, но не смогли сохранять спокойствие. Мы страдали, не владея мячом, у нас не получалось хорошо контратаковать.

Незабитый пенальти Месси и гол Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Реал – 1:0

Это очень трудно. Наша игра не была хорошей, но на Бернабеу она будет лучше. Надеюсь, при поддержке болельщиков мы сможем этого добиться. В таких играх ты знаешь, что для тебя как голкипера будет работа. Я пытался сохранить ворота "сухими". Несколько раз останавливал Мбаппе, но в последней атаке он показал свои качества и класс, поэтому он один из лучших в мире.

Я изучал, как Месси бьет пенальти. Однажды он уже не забил мне в составе Барсы (против Атлетико – прим.), но тогда это была перекладина. Мне кажется, что Лео уже промахивался в ПСЖ, когда пробивал в правый угол. Я сказал себе, что у него больше уверенности в левом. Он забил в этот угол против Брюгге, а также против Ниццы в Кубке Франции. Именно поэтому решил, что нужно прыгнуть влево", – цитирует Куртуа официальный сайт Реала.

ПСЖ на последних минутах вырвал победу над Реалом – Месси не забил пенальти, магия Неймара и Мбаппе добила Мадрид