Тибо Куртуа выступил в защиту голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы после громкой критики со стороны Мануэля Нойера, который обвинил итальянца в грубой игре против Джамала Мусиалы.

Лидер Баварии раскритиковал Доннарумму после травмы Мусиалы на КЧМ: "Это было слишком рискованно"

Напомним, что полузащитник Баварии получил ужасную травму во время четвертьфинала КЧМ против ПСЖ. В первом тайме после столкновения с Доннаруммой Мусиала сломал лодыжку и покинул поле на носилках.

После финального свистка ветеран Баварии Мануэль Нойер резко высказался в адрес Доннаруммы, назвав его действия безрассудными. В ответ вратарь Реала Тибо Куртуа призвал не обвинять итальянца.

"Обвинять Доннарумму в травме Мусиалы – это слишком. Голкиперы идут на мяч. Нападающие тоже не сдерживаются, когда оказываются на нашем пути. Это несчастный случай. Ему будет болеть больше, потому что это его партнер по команде, но Доннарумма не виноват", – цитирует Куртуа GOAL.

Напомним, что ПСЖ уже готовится к полуфиналу КЧМ против Реала, который состоится в следующую среду.

Мусиала получил предварительный диагноз относительно страшной травмы