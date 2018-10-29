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Куртуа прокомментировал слова испанских СМИ о своем нежелании снова работать с Конте или Моуринью

27 октября 09:26 153 Читати українською
Куртуа прокомментировал слова испанских СМИ о своем нежелании снова работать с Конте или Моуринью
Тибо Куртуа / фото: твиттер Куртуа

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа опроверг якобы свои слова о нежелании снова работать с Жозе Моуринью или Антонио Конте, которые, по слухам, могут возглавить Реал.

Напомним, на днях в испанском El Pais появилась информация, что Тибо Куртуа недоволен потенциальным увольнением Хулена Лопетеги и назначением Антонио Конте или Жозе Моуринью. Бельгиец якобы не в восторге от возможности снова работать с одним из данных тренеров.

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Впрочем, сам Куртуа данную информацию категорически опроверг.

"Категорически опровергаю информацию, опубликованную в El Pais в отношении меня. Эта информация является ложью и наносит ущерб мне как профессионалу. Я ожидаю опровержения и рассматриваю вариант принятия правовых мер", – написал Куртуа в своем Twitter.

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