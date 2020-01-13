Куртуа: Пришел в Реал, чтобы помочь клубу достичь еще больше успехов

Голкипер Реала Тибо Куртуа прокомментировал победу в Суперкубке Испании над мадридским Атлетико в серии пенальти.

"Я думал, что пропущу от Мораты, но Вальверде справился с задачей, и мы выстояли. Затем мы хорошо справились в серии пенальти Реал были увереннее, чем Атлетико.

Вальверде опозорился в финале Суперкубка Испании – хавбек Реала не смог поразить ворота с двух метров

Да, я изучал манеру пробития пенальти игроками Атлетико. Сауль удивил меня, но то, куда будет бить Партей, я знал наверняка, он пробил очень сильно. Я очень доволен еще одним матчем на ноль, к тому же было несколько хороших сейвов.

Я пришел в Реал, чтобы помочь клубу добиться еще больших успехов. Когда люди оскорбляли меня, я понял, кто поддерживает меня. Я знаю, чего я стою", – цитирует Куртуа Marca.

Отметим, что Куртуа помог Реалу победить в Суперкубке Испании 2019/20, осуществив сейв в серии послематчевых пенальти (4:1) после удара Партея.

Реал Мадрид стал обладателем Суперкубка Испании, переиграв Атлетико в серии пенальти