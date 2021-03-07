"Сначала в Реале я пережил настоящее цунами. Критики было очень много. У меня были три замечательных года в Атлетико, я стал спортсменом года в Бельгии и думал, что это здорово.

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Сегодня же создается впечатление, что все, что я делаю – воспринимается как должное. Например, моя игра против Вальядолида (Реал одержал непростую победу в гостях со счетом 1:0, Куртуа выдал несколько удачных сейвов, – Футбол 24) – такое ощущение, что ее просто не было. Иногда возникает ощущение, что продолжать играть на высоком уровне в самом большом клубе в мире не имеет смысла", – цитирует Куртуа издание Marca.

Напомним, Тибо перешел в Реал в августе 2018 году из Челси за 35 млн евро. В текущем сезоне провел за королевский клуб 33 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 31 гол и еще в 14 матчах удержал свои ворота на замке. Transfermarkt оценивает игрока в 75 млн евро.

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