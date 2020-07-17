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Куртуа повторил историческое достижение, став чемпионом Испании в составе Реала

15:15 - Читати українською
Куртуа повторил историческое достижение, став чемпионом Испании в составе Реала
Куртуа и Азар / ФК Реал Мадрид

Голкипер Реала Тибо Куртуа во второй раз выиграл чемпионат Испании в своей карьере.

29’ Карим Бензема
74’ Карим Бензема
 
Висенте Иборра 84’
29’ Карим Бензема
74’ Карим Бензема
84’ Висенте Иборра

Куртуа стал вторым игроком в истории, который выигрывал Ла Лигу в составе Атлетико и Реала, отметил журналист Педро Мартина в своем твиттере.

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До этого подобное удавалось только Хосе Луису Перес-Пайя, который становился чемпионом в составе "матрасников" в 1951 году, а с Реалом побеждал в 1954 и 1955 годах.

Напомним, "сливочные" минимально победили Вильярреал (2:1) и стали чемпионами Испании в 34-й раз.

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Теги
Реал Мадрид - Вильярреал Тибо Тибо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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