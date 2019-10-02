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Куртуа покинул стадион в перерыве матча Реал - Брюгге – СМИ нашли скандальную причину

11:19 243 Читати українською
Куртуа покинул стадион в перерыве матча Реал - Брюгге – СМИ нашли скандальную причину
Тибо Куртуа / Фото из открытых источников

Вратарь "сливочных" Тибо Куртуа продолжает удивлять болельщиков своими выходками.

56’ Серхио Рамос
86’ Каземиро
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземиро

Голкипер мадридского Реала Куртуа чувствовал серьезный дискомфорт после замены в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Брюгге (2:2). Как сообщила Marca, через головокружение и проблемы с желудком бельгийский футболист не смог управлять автомобилем, когда покидал стадион – его забрал отец

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Вокруг этой истории еще будет достаточно разговоров, ведь многие ставят под сомнение официальную версию, согласно которой была произведена замена. Существует мнение, что Тибо мог обидеться на болельщиков, которые освистывали его после пропущенных мячей и, в то же время, аплодисментами встретили на поле Ареолу.

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Напомним, в первом тайме Куртуа пропустил два мяча и команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу бельгийского клуба. Во втором тайме на поле появился Альфонс Ареола, арендованный у ПСЖ, и клубу удалось отыграть два мяча.

Напомним, Куртуа перешел в Реал летом 2018 году из Челси. Сумма трансфера составила 35 млн. евро. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в шести матчах чемпионата Испании (все – в основном составе), в которых пропустил шесть мячей. Контракт бельгийца с клубом действует до лета 2024 года.

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