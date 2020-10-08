Куртуа покинул сборную Бельгии из-за повреждения – Лунину рано мечтать о дебюте в Реале
Тибо Куртуа снова не сможет помочь своей сборной в матчах Лиги наций.
Голкипер Реала покинул расположение сборной Бельгии из-за дискофмфорта в спине.
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Проблемы Куртуа обнаружили во время последнего обследования, информирует Sporza. 28-летний вратарь будет восстанавливаться в клубе, а "красные дьяволы" сделают ставку на других голкиперов в октябрьских матчах. Прошлый сбор Куртуа также пропускал, поэтому место в воротах Бельгии получил Симон Миньоле.
Повреждение бельгийца могло подарить Андрею Лунину шанс на официальный дебют за Реал. Впрочем, травма Куртуа не так серьезна, и он должен быть готов к матчу против Кадиса (18 октября).
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