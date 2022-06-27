Мадрид в финале самого престижного евротурнира обыграл Ливерпуль благодаря голу Винисиуса, но главным героем стал именно голкипер "бланкос", совершивший немало сейвов.

Для 30-летнего Куртуа это первый триумф в Лиге чемпионов. Бельгиец запечатлел эту победу в виде тату. На руке изображены ворота из кирпичной стены, на которой написаны его инициалы (TC), и чемпионский кубок.

К слову, Тибо в этом сезоне еще раз доказал свой топ-уровень, оставив Андрея Лунина далеко в запасе. Конкурент украинца провел 22 поединка с 51-го на ноль и помог завоевать еще и чемпионство Примеры.

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