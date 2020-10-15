"Что я могу сказать о неудаче Де Хеа? Вратарь – это очень сложная позиция. На самом деле его ошибка не была такой большой, просто соперник застал его не на своем месте.

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Вратари принимают решения за полсекунды, порой удается, а иногда нет. В матче против Швейцарии Де Хеа совершил великолепный сейв, и в игре против Украины он действовал очень уверенно, перехватывая опасные передачи", – рассказал Куртуа в комментарии Marca.

Напомним, неуверенные действия Давида Де Хеа привели к голу Цыганкова, который подарил Украине неожиданную победу над Испанией (1:0).

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