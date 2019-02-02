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Куртуа обвинил Барселону в расточительстве

17:33 216 Читати українською
Куртуа обвинил Барселону в расточительстве
Тибо Куртуа / Фото АFP

Вратарь Реала Куртуа оценил трансферную политику Барселоны.

"Реалу не нужно смотреть на трансферы других клубов, нам нужно следить за собой. Мы строим новую команду.

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Кто знает, вдруг другие клубы будут иметь проблемы из-за финансового фэйр-плей?

Если вы обратите внимание, Барселона уже потратила в два раза больше, чем получила за Неймара. Возможно, скоро им снова придется продавать игроков", – цитирует Куртуа Het Laatste Nieuws.

Напомним, Реал заплатил Челси за Куртуа около 40 млн евро. В текущем сезоне Ла Лиги бельгиец провел 18 матчей, из которых 7 были "сухими".

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