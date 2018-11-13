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Куртуа объяснил, что изменилось в Реале после увольнения Лопетеги

13:00 176 Читати українською
Куртуа объяснил, что изменилось в Реале после увольнения Лопетеги
Тибо Куртуа / фото из соцсетей

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа признался, что принял решение покинуть Челси прошлым летом ради более высокой конкуренции.

"Единственная разница после увольнения Хулена Лопетеги в том, что теперь у нас появилась уверенность. Ранее удача была не на нашей стороне, мы часто пропускали голы в неправильные моменты, а вместо гола в ворота соперника мяч попадал в штангу.

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Я знаю, насколько велика конкуренция в этом клубе и как тренеру непросто делать выбор по многим позициям перед каждым матчем, но я именно ради этого и перешел сюда.

В команде хорошая атмосфера. Мы заставляем развиваться друг друга. Игроки прогрессируют, а это хорошо для Реала", – цитирует Куртуа Tribal Football.

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В нынешнем сезоне Куртуа провел в чемпионате Испании 10 матчей, в которых пропустил 15 мячей.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Тибо Куртуа Тибо Куртуа
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