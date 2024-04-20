Лунин после своего выступления против Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов значительно повысил свой статус в Реале, который готов предложить украинцу новый контракт на улучшенных условиях.

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По информации Defenca Central, Куртуа будет рад, если Андрей пролонгирует сотрудничество с мадридцами, хоть это и будет означать серьезную конкуренцию. "Лунин – замечательный одноклубник, мне нравится как он упорно работает с тех пор, как здесь появился", – заявил бельгиец.

К слову, Лунин сыграл в 27 матчах этого сезона за Реал, в которых пропустил 23 мяча, а в 12 поединках удержал ворота на замке. Андрей стал одним из героев противостояния с Манчестер Сити, где в серии пенальти отразил удары Бернарду Силвы и Ковачича.

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