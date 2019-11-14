Куртуа назвал "скромные" причины хейта в свой адрес и рассекретил обещание Зидана

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа признался, как трудно быть одним из лучших голкиперов мира.

"Я не читаю прессу, обращаю внимание только на то, что мне говорит тренер или партнеры по команде. Те, кто никогда не стояли в воротах, как они могут знать, как все это работает?

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У меня нет сомнений в своих силах. Я один из лучших вратарей в мире, и именно поэтому все вокруг критикуют меня. Я спокоен, потому что сделал несколько хороших сейвов против Сельты, Севильи и Атлетико. Я демонстрирую хороший уровень и хорошее начало сезона, нужно продолжать в том же духе.

Зидан сказал мне, что я продолжу быть основным вратарем. Он попросил меня оставаться сосредоточенным. Он всегда верил в меня.

Сухой матч или победа? Лучше выиграть 4:3, чем сыграть 0:0", – цитирует Куртуа AS.

В текущем сезоне Ла Лиги бельгийский вратарь сыграл в 10 матчах, в которых пропустил 7 мячей.

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