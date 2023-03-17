Основной вратарь "сливочных" не хочет, чтобы его команда в четвертьфинале попала на английские клубы - Челси, в котором выступает украинец Михаил Мудрик, и Манчестер Сити. Тибо Куртуа не хватает разнообразия.

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"Хотелось бы чего-то нового. Мы уже встречались с Ман Сити и Челси в прошлом, посмотрим, будем ли мы играть в этом году с другими командами.

Холанд очень хорош, он одна из звезд в современном футболе. Но в прошлом году мы дали понять, что благодаря характеру способны делать камбеки и достойные уважения. Мы показали, что Реал всегда рядом", – рассказал Куртуа Football London.



Напомним, что жеребьевка четвертьфинальных матчей состоится 17 марта. Первые поединки 1/4 финала запланированы на 11-12 апреля, а ответные – на 18-19 апреля.

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