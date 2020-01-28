Куртуа: Начал болеть за Реал, когда мне подарили футболку Касильяса

Голкипер мадридского Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился воспоминаниями из детства и рассказал, как начал поддерживать мадридский клуб.

"Я начал наблюдать за игрой Икера Касильяса и смотреть матчи Реала. Моя мама работала физиотерапевтом, и у нее был пациент, который ходил на матчи этого клуба. Однажды он принес мне флаг и футболку с фамилией Касильяса. С этого времени я всегда был рядом с клубом и мечтал однажды оказаться в нем.

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День моей презентации в клубе был потрясающим. Было приятно тогда находиться в окружении семьи и моих близких друзей. Ты становишься счастливым, когда твоя мечта осуществилась. Когда ты ждал этого столько времени и это наконец произошло", – цитирует Куртуа официальный сайт мадридского клуба.

Напомним, 27-летний вратарь сборной Бельгии перешел в Реал в августе 2018 года из Челси за 35 млн евро. Сегодня авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает голкипера в 55 млн евро.

В текущем сезоне Куртуа провел за свою команду во всех турнирах 25 матчей, в которых пропустил 18 голов и еще 13 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.

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