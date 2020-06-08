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Куртуа мог оказаться в Бундеслиге – помешала интересная причина

10:35 37 Читати українською
Куртуа мог оказаться в Бундеслиге – помешала интересная причина
Тибо Куртуа / Marca

Бывший шеф-скаут Хоффенхайма Лутц Пфанненштиль вспомнил сорванный трансфер Тибо Куртуа в 2010 году.

"Мы планировали приобрести Куртуа в 2010 году. Шли интенсивные переговоры, и казалось, что трансфер состоится.

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Но его родители хотели, чтобы он сначала закончил школу. Однако у парня были проблемы с учебой, и он мог остаться в школе на второй год. Поэтому трансфер сорвался", – вспомнил Пфанненштиль в комментарии DAZN Germany.

Напомним, Куртуа выступал за Генк с 2009 по 2011 годы, после чего стал игроком Челси. В 2018 году Тибо присоединился к мадридскому Реалу.

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