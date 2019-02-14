Куртуа: Мне повезло, что на моей стороне был VAR

Голкипер Реала Тибо Куртуа поделился своими мыслями относительно матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

"Сегодня я совершил несколько неплохих сейвов, плюс мне повезло, что на моей стороне был VAR. Но я считаю, что судья принял верное решение.

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Нам повезло, что до перерыва Аякс не забил. Во втором тайме дела пошли в гору, мы забили красивый гол. Это явно смутило Аякс, и пусть хозяева сравняли счет, мы продолжали играть на победу.

Аякс – очень энергичная команда, которая использует высокий прессинг и пытается держать мяч. Нам было сложно найти свободное пространство, не шла игра в пас.

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Конечно, судьба поединка еще не решена. Соперник приедет в Мадрид, чтобы показать хороший футбол и забить как минимум дважды. Но мы сейчас на ходу. Будем надеяться, что так будет и дальше", – цитирует Куртуа официальный сайт УЕФА.