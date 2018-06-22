Куртуа: Я чувствовал себя спокойно в матче с Панамой

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился впечатлениями после победы над Панамой (3:0) в рамках ЧМ-2018.

"Время от времени в сборной Панамы были шансы выйти к нашим воротам 3 на 2, но это было лишь дважды. У нас хорошо структурированная команда, поэтому когда были опасные моменты, Эден Азар и Дрис Мертенс хорошо прикрывали меня, поэтому я чувствовал себя спокойно.

Шанс на подобные ситуации в предстоящих матчах могут быть всегда, но в обороне мы играем хорошо, поэтому все будет нормально", – цитирует Куртуа издание ТАСС.

Бельгия – Панама – 3:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, свой путь на чемпионате мира-2018 сборная Бельгии начала с уверенной победы над Панамой со счетом 3:0.

"Мы здесь для того, чтобы играть и выигрывать", – добавил голкипер.