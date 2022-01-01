Куртуа и еще две звезды Реала вернулись к тренировкам – шансы Лунина на дебют в Ла Лиге становятся призрачными
Наставник Реала Карло Анчелотти получил усиление перед матчем 19-го тура Ла Лиги против Хетафе.
Куртуа, Вальверде и Камавинга получили разрешение сыграть в поединке против Хетафе и начали тренироваться в общей группе, сообщает La Vanguardia.
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Таким образом, основной кипер мадридцев может занять привычное место в воротах, хотя, из-за коронавируса у конкурента Лунин мог наконец-то получить шанс дебютировать за Реал в чемпионате Испании. Также сможет сыграть и Вальверде, а вот Камавинга пропустит игру из-за дисквалификации.
Матч Хетафе – Реал состоится 2 января, начало встречи – 15:00. Отметим, что Лунин еще не сыграл ни одного поединка в сезоне.
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