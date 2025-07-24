Куртуа готовится к переезду – он продал свою роскошную виллу
03:00 - Читати українською
Вратарь Реала Тибо Куртуа выбрал жилье класса экстра-люкс на окраине Мадрида.
Куртуа продал свою виллу за 4,5 миллиона евро и готовится к переезду в еще более роскошное место. Как сообщает El Confidencial, бельгиец выбрал жилье класса экстра-люкс на окраине испанской столицы Мадрида – усадьбу с собственным небольшим лесопарком и различными эко-технологиями.
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Речь идет о резиденции площадью более 15 тысяч квадратных метров. Для сравнения переднее прежнее жилье Куртуа имело площадь "всего лишь" 850 "квадратов". Ожидается, что Куртуа с семьей переедут в новый дом уже в октябре.
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