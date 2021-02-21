"Мы знаем, что это был ключевой матч, который оказывал давление на Атлетико. Мы знали, что они проиграли. Два месяца назад, когда наше лидерство казалось невозможным, я сказал, что мы должны продолжать свое дело и завоевывать очки.

Спасительный гол Каземиро в видеообзоре матча Вальядолид – Реал

Победитель Примеры не определится до мая. Мы должны продолжать давить, потому что каждая победа важна", – цитирует Куртуа Mundo Deportivo.

Заметим, благодаря победе над Вальядолидом Реал сократил отставание от Атлетико на вершине турнирной таблицы до 3 очков. Правда, "матрасники" имеют еще один поединок в запасе.

Реал одержал минимальную победу над Вальядолидом – "сливочные" сократили отставание от Атлетико до трёх очков