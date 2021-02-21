Куртуа: Чемпион Ла Лиги не определится до мая
Голкипер Реала Тибо Куртуа высказался относительно напряженной победы над Вальядолидом в 24-м туре Примеры.
"Мы знаем, что это был ключевой матч, который оказывал давление на Атлетико. Мы знали, что они проиграли. Два месяца назад, когда наше лидерство казалось невозможным, я сказал, что мы должны продолжать свое дело и завоевывать очки.
Спасительный гол Каземиро в видеообзоре матча Вальядолид – Реал
Победитель Примеры не определится до мая. Мы должны продолжать давить, потому что каждая победа важна", – цитирует Куртуа Mundo Deportivo.
Заметим, благодаря победе над Вальядолидом Реал сократил отставание от Атлетико на вершине турнирной таблицы до 3 очков. Правда, "матрасники" имеют еще один поединок в запасе.
Реал одержал минимальную победу над Вальядолидом – "сливочные" сократили отставание от Атлетико до трёх очков