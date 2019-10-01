Куртуа был заменен из-за плохого самочувствия

Стала известна причина, по которой голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа сыграл только первый тайм в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге (2:2).

Звездный вратарь пропустил 2 мяча от Денниса Бонавентуре и был заменен в перерыве, сообщает AS.

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По информации издания, причина замены – не плохая игра Куртуа, а его самочувствие. Бельгиец вынужден был закончить игру из-за сильного головокружения и проблем с желудком. В то же время левого защитника Начо тренерский штаб мадридцев якобы заменил из-за травмы колена.

Отметим, что упомянутые замены поспособствовали камбэку Реала. "Сливочные" благодаря голам Серхио Рамоса и Каземиро отыгрались с 0:2 и свели матч к ничьей.

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