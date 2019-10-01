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Куртуа был заменен из-за плохого самочувствия

1 октября 23:18 126 Читати українською
Куртуа был заменен из-за плохого самочувствия
Тибо Куртуа / Alamy

Стала известна причина, по которой голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа сыграл только первый тайм в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге (2:2).

56’ Серхио Рамос
86’ Каземиро
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземиро

Звездный вратарь пропустил 2 мяча от Денниса Бонавентуре и был заменен в перерыве, сообщает AS.

Курьезный дубль Бонавентуре в обзоре матча Реал – Брюгге – 2:2

По информации издания, причина замены – не плохая игра Куртуа, а его самочувствие. Бельгиец вынужден был закончить игру из-за сильного головокружения и проблем с желудком. В то же время левого защитника Начо тренерский штаб мадридцев якобы заменил из-за травмы колена.

Отметим, что упомянутые замены поспособствовали камбэку Реала. "Сливочные" благодаря голам Серхио Рамоса и Каземиро отыгрались с 0:2 и свели матч к ничьей.

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Лига чемпионов Реал Мадрид - Брюгге Тибо Куртуа Тибо Куртуа Начо Начо Реал Мадрид Реал Мадрид
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