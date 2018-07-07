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Куртуа: Бразильцы думали, что выиграют ЧМ-2018, но сегодня мы их победили

00:59 29 Читати українською
Куртуа: Бразильцы думали, что выиграют ЧМ-2018, но сегодня мы их победили
Тибо Куртуа / фото: ФИФА

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился впечатлениями от четвертьфинального матча ЧМ-2018 против национальной команды Бразилии.

"Бразильцы уже думали, что они выиграют чемпионат мира, но сегодня мы их победили. Я чувствовал, что наш тактический план должен сработать. Думаю, я хорошо сыграл сегодня, но обидно, что пропустил гол. Все-таки после него оставалось играть еще 20 минут.

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Четыре года назад мы проиграли Аргентине в четвертьфинале чемпионата мира, пропустив в начале матча. Тогда аргентинцы здорово оборонялись, а мы поняли, что это лучший способ выиграть. Сегодня мы играли с очень конкретной тактической идеей", – цитирует Куртуа Globo Esporte.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 2
Бельгия
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Теги
ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Бразилия - Бельгия Тибо Куртуа Тибо Куртуа
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