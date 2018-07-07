Куртуа: Бразильцы думали, что выиграют ЧМ-2018, но сегодня мы их победили

ЧМ 2018 — 01:01 90
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Россия – Хорватия: Сочи залило бешеным потопом – как это повлияет на матч 1/4 финала ЧМ-2018
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Отчисленный за поддержку России экс-голкипер Карпат прокомментировал свой поступок.Украина — 6 июль 784
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Бразилия – Бельгия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018ЧМ 2018 — 6 июль 3380
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ЧМ-2018 Франция – Уругвай: жалкая реакция на трагическую игру, выход в полуфинал за 2 удара и с рекордомЧМ 2018 — 6 июль 2506
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Буффон официально стал игроком ПСЖФранция — 6 июль 327
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