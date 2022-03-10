Голкипер Реала Тибо Куртуа не скупился на комплименты Кариму Бензему после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (3:1).

"Если принимать во внимание оба матча, были периоды, когда ПСЖ комфортно контролировал мяч, но 90 минут на Сантьяго Бернабеу – это длинный отрезок.

Ливень рекордов Бензема – благодаря хет-трику против ПСЖ француз превзошел двух икон Реала и самого себя

В этот вечер Бензема продемонстрировал, почему он – самый лучший нападающий планеты. Пора зафиксировать это в рейтинге "Золотого мяча". На пару с Левандовски Карим – лучший центральный нападающий мира на этот момент. Это отличный игрок, настоящий капитан. Он принес команде победу своими голами и своим классом", – цитирует Куртуа пресс-служба УЕФА.

Напомним, после первого тайма отчетного поединка Мадрид проигрывал с отставанием в два мяча, учитывая результат первого матча. Однако Карим Бензема оформил хет-трик за 17 минут и решил все в пользу Реала даже без овертаймов.

Хет-трик Бензема вывел Реал в четвертьфинал ЛЧ – триумф чемпионов над лузерами, гениальный Модрич и конец саги о Мбаппе