Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на резкое заявление вратаря Реала Тибо Куртуа, который публично раскритиковал решение не переносить стартовый матч сезона 2025/26 для мадридцев.

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После разгрома от ПСЖ в полуфинале Клубного чемпионата мира-2025 (0:4), бельгиец выразил недовольство работой руководителя лиги. "В конце все с Ла Лигой всегда одинаково. Слышать такие комментарии от президента – я такого не видел ни в Италии, ни в Англии, ни в НБА. Возможно, Тебасу не нравится Клубный чемпионат мира, но он существует. Мы здесь, и кажется, что этот господин хочет очень много внимания. Я не видел, чтобы какой-то другой президент лиги так высказывался", – цитирует Куртуа Marca.

Со своей стороны, Тебас ответил звездному бельгийцу: "Это не решение Ла Лиги. Не нужно ничего менять. ПСЖ ничего не переносит во Франции, Челси – в Англии также. Реал Мадрид хотел 21 день на подготовку. Имел бы 21, будет иметь 20. Не думаю, что из-за одного дня они проиграют Осасуне".

Также Тебас отметил, что команда уже получила определенное содействие: матч 1-го тура запланирован на 19 августа – вторник, чтобы дать хоть немного больше времени после участия в КЧМ. Ла Лига считает, что этого достаточно и нет оснований для переноса игры.

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